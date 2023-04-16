5 yıl evli kalmışlar! 2 kez evlenen İsmail Hacıoğlu’nun ilk eşi de çok tanıdık! Aslıhan Gürbüz’ün biricik sevgilisi meğer...

Kızı Yemin'in annesi Duygu Kumarki ile 2016-2020 yılları arasında evli kalan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan Hacıoğlu gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı.