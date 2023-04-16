5 yıl evli kalmışlar! 2 kez evlenen İsmail Hacıoğlu’nun ilk eşi de çok tanıdık! Aslıhan Gürbüz’ün biricik sevgilisi meğer...
Kızı Yemin'in annesi Duygu Kumarki ile 2016-2020 yılları arasında evli kalan İsmail Hacıoğlu, son olarak gönlünü Aslıhan Gürbüz'e kaptırmıştı. Evlilik haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İsmail Hacıoğlu'nun bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun ilk eşi kimmiş...
16.04.2023 17:32 - Son Güncelleme: 16.04.2023 17:32
Kızı Yemin'in annesi Duygu Kumarki ile 2016-2020 yılları arasında evli kalan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran için evliliğini bitirmişti. Kısa süre sonra bu aşkta da mutluluğu bulamayan Hacıoğlu gönlünü meslektaşı Aslıhan Gürbüz'e kaptırdı.
Evlilik haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İsmail Hacıoğlu'nun bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.