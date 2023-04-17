3 ay önce boşanmışlardı! Okan Karacan’dan “Can güvenliğim yok” diyen eski eşine videolu yanıt! “Babanı mezardan kaldıracağım...”
Okan Karacan, 2014 yılında evlendiği ve 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Geçtiğimiz haftalarda eski eşinin ortağı olduğu şirketin önüne giderek olay çıkaran Karacan'ın önceki akşam da baldızıyla tartıştığı ve burnunu kırdığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Karacan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Zeynep Kadıoğlu "Can güvenliğim yok" derken Karacan, çektiği videoyla tehditler savurdu. İşte o görüntüler...
17.04.2023 13:15 - Son Güncelleme: 17.04.2023 13:36
Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu, 2014 yılında dünyaevine girdi. İkili, 3 ay önce ise evliliklerini sonlandırdı.
3 ay önce boşanan Okan Karacan ve Zeynep Kadıoğlu, alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Karacan'dan 2 evladı olan Zeynep Kadıoğlu da sosyal medya hesabında yazılı bir açıklamada bulundu. Kadıoğlu, şu sözlerle yardım çağrısında bulundu: