33 yaşındaki Burcu Özberk “Eski evimi özledim” deyip o detayları paylaştı! Minik bahçesi dikkat çekti! “İşte mutluluk burada yatıyor...”
33 yaşındaki Burcu Özberk "Eski evimi özledim" deyip o detayları paylaştı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Ünlü oyuncu, "Eski evimi özledim" diyerek balkonuna yaptığı minik bahçesini takipçilerinin beğenisine sundu. Özberk'in paylaşımına düştüğü not da dikkat çekerken oyuncunun evi büyük beğeni topladı. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
17.04.2023 14:08 - Son Güncelleme: 17.04.2023 14:14
Hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, paylaşımına "İşte mutluluk burada yatıyor. Benim küçük turunçum" notunu ekledi.