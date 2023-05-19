Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy’un son halini gören dilini ısırdı! “Hadise sandım” Çağla Şıkel’in küçük kardeşiydi...
Melek Baykal, Alişan, Zeki Alasya, Şeyla Halis gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Cennet Mahallesi'nin çocuk oyuncusu Belemir Temizsoy, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Çağla Şıkel'in canlandırdığı Sultan karakterinin kardeşi Ayşe rolüyle izleyici karşısına çıkan Belemir'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde 27 yaşında olan genç oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı. Güzelliğiyle dikkat çeken Belemir, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da şarkıcı Hadise'ye benzetildi. İşte Belemir Temizsoy'un son hali...
19.05.2023 01:37 - Son Güncelleme: 19.05.2023 01:37
2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Çağla Şıkel'in canlandırdığı Sultan karakterinin kardeşi Ayşe rolüyle izleyici karşısına çıkan Belemir'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Şimdilerde 27 yaşında olan genç oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı. Güzelliğiyle dikkat çeken Belemir, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da şarkıcı Hadise'ye benzetildi.
Bir zamanların çocuk oyuncusu Belemir Temizsoy için "Hadise sandım", "Çok güzelleşmiş", "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı.