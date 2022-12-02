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Haberler Magazin 2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...

2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...

2'nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, Can adını verdiği ikinci bebeğine kavuştu. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Burcu Kara, bebeğinin ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Aralarında Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal gibi çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşım, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Burcu Kara'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
02.12.2022 22:55 - Son Güncelleme: 02.12.2022 22:55
2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...

2016 yılında nikah masasına oturduğu yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, Can adını verdiği ikinci bebeğine kavuştu.

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2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...

Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Burcu Kara, bebeğinin ilk karesini "Can'ımız geldi" notuyla takipçileriyle paylaştı.

2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...

Aralarında Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal gibi çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşım, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...

İşte Burcu Kara paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...

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