2’nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Minik Can’ın ilk fotoğrafına yorum yağdı! Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal...
2'nci kez anne oldu! Burcu Kara müjdeli haberi duyurdu! Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, Can adını verdiği ikinci bebeğine kavuştu. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Burcu Kara, bebeğinin ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Aralarında Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal gibi çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşım, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Burcu Kara'nın o paylaşımı...
02.12.2022 22:55 - Son Güncelleme: 02.12.2022 22:55
2016 yılında nikah masasına oturduğu yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, Can adını verdiği ikinci bebeğine kavuştu.
Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Burcu Kara, bebeğinin ilk karesini "Can'ımız geldi" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Aralarında Seda Bakan, Bengü, Sinem Kobal gibi çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşım, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.