2 ay önce Mehmet Dinçerler’le boşanan Hadise hakkında yeni aşk iddiası! O detay bomba etkisi yarattı! Bakın hangi ünlü isimle...
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini geçen Ekim ayında sonlandıran Hadise, boşanmanın ardından pek çok iddiayla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla günlerce magazin manşetlerinde yer aldı. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki bir yazışması "Hadise yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Hadise'nin yazıştığı isim ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 1 Ekim'de Beykoz Adliyesi'nde sonlandırdı.
Ünlü şarkıcı ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edildi.
Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denildi.
Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etti.
Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşanan Hadise'nin avukatı Hakan Öncel, "Müvekkil Hadise Açıkgöz tarafından Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde açılan davada, boşanma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.