Duy Beni’nin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan yatak pozlarını paylaştı! İç çamaşırıyla poz veren Sümeyye sosyal medyayı ikiye böldü...
Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, yatakta verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. 1 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Aydoğan'ın pozları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen genç oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte o pozlar...
30.12.2022 18:47 - Son Güncelleme: 30.12.2022 18:47
Sümeyye Aydoğan, geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle ekrana gelen Duy Beni dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Taçsız Prenses dizisiyle setlere döneceği konuşulan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, yataktan iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.