Shakira, Tom Cruise'la fena yakalandı! İhanete uğramıştı o görüntü gündeme bomba gibi düştü görenler: "Şimdi Piqué düşünsün"
Shakira, Tom Cruise'la fena yakalandı! İhanete uğramıştı o görüntü gündeme bomba gibi düştü görenler, "Şimdi Piqué düşünsün" yorumları yaptı. Yıllarca birliktelik yaşayan Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski Barcelonalı, Shakira'yı Clara Chia ile aldatmış sonrasında ise Shakira ve Pique'nin dünyanın gözü önünde atışmaları başlamıştı. Hemen akabinde İspanyol basını Chia'nın, Pique'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola ile aldattığını yazınca işler iyice garip noktaya gelmişti. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Shakira, Tom Cruise ile samimi bir şekilde görüntülendi.
09.05.2023 10:21 - Son Güncelleme: 09.05.2023 10:28
Shakira, Tom Cruise'la fena yakalandı! İhanete uğramıştı o görüntü gündeme bomba gibi düştü görenler, "Şimdi Piqué düşünsün" yorumları yaptı.
SHAKIRA VE PIQUE ARASINDA YAŞANANLAR
Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile emeklilik kararı alan İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti.
Güzel şarkıcı, ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.