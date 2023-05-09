Shakira, Tom Cruise'la fena yakalandı! İhanete uğramıştı o görüntü gündeme bomba gibi düştü görenler: "Şimdi Piqué düşünsün"

Güzel şarkıcı, ocak ayında ise İspanyolca olarak yayınlanan yeni bir şarkısında yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye yaptığı göndermelerle çok konuşulmuştu.