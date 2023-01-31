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Haberler Magazin 67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

Son Arzum, Böyle Ayrılık Olmaz, Caddelerde Rüzgar, Başıma Gelenler ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın" ifadelerini kullanan şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının hayatını araştıranlar, Nilüfer'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilüfer'in eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
31.01.2023 19:12 - Son Güncelleme: 31.01.2023 19:12
67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, son dönemde yapılan otobiyografik filmleri çok beğendiğini ve hayatının Sinema perdesine aktarılmasına sıcak baktığını söyledi.

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67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

Ünlü şarkıcı, "Bu tarz bir proje gelirse değerlendiririm ama şu anda yok. Geçenlerde öyle bir konuşma yapıldı. Doğru bir proje gelirse de olabilir. Fakat ben öldükten sonra yayınlansın isterim. Çünkü çok gerçek olmalı. Bu tarz işleri izliyorum, güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

Nilüfer ayrıca kendisini dinleyen yeni kuşağa ayak uydurmakta zorlanmadığını açıkladı: "Ben, neysem oyum. Zorlanmıyorum. Birtakım şeyler değişiyor. Müziğin değiştiği gibi anlayışlar da değişiyor. İyiye mi kötüye mi gittiği tartışılır. Ama sonuçta kendi bildiğim yolda 50 yıldır ilerlemeye devam ediyorum ve edeceğim gidebildiğim kadar.

67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

Yeni kuşak 90'lı yıllardaki şarkıları öyle çok seviyor ki... Konserlerimde görüyorum, 13-14 yaşındaki çocuklar beni dinlemeye geliyor ve bayılıyorlar şarkılara. Tabii ki yeni kuşağı da yakalarız."

67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

"Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın" ifadelerini kullanan şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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