67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...

Ünlü şarkıcı, "Bu tarz bir proje gelirse değerlendiririm ama şu anda yok. Geçenlerde öyle bir konuşma yapıldı. Doğru bir proje gelirse de olabilir. Fakat ben öldükten sonra yayınlansın isterim. Çünkü çok gerçek olmalı. Bu tarz işleri izliyorum, güzel oluyor" ifadelerini kullandı.