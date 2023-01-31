67’lik Nilüfer’in ilk eşi bakın kim çıktı! “Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın” demişti! Meğer ünlü oyuncuyla 2 yılı devirmişler...
Son Arzum, Böyle Ayrılık Olmaz, Caddelerde Rüzgar, Başıma Gelenler ve daha nice şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nilüfer, Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hayat hikayem ben ölünce yayınlansın" ifadelerini kullanan şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının hayatını araştıranlar, Nilüfer'in bir dönem ünlü oyuncuyla evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Nilüfer'in eski eşi kimmiş...
31.01.2023 19:12 - Son Güncelleme: 31.01.2023 19:12
Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nilüfer, son dönemde yapılan otobiyografik filmleri çok beğendiğini ve hayatının Sinema perdesine aktarılmasına sıcak baktığını söyledi.
Nilüfer ayrıca kendisini dinleyen yeni kuşağa ayak uydurmakta zorlanmadığını açıkladı: "Ben, neysem oyum. Zorlanmıyorum. Birtakım şeyler değişiyor. Müziğin değiştiği gibi anlayışlar da değişiyor. İyiye mi kötüye mi gittiği tartışılır. Ama sonuçta kendi bildiğim yolda 50 yıldır ilerlemeye devam ediyorum ve edeceğim gidebildiğim kadar.