27’lik Yasmin Erbil’den yatak pozu! Mehmet Ali Erbil’in kızı sere serpe uzanarak paylaştı! Yiğit Poyraz’la dudak dudağa görüntülenmişti...
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, son olarak Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Çiftin dudak dudağa verdiği görüntü uzun süre konuşulmuştu. Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran Erbil, bu kez yatakta verdiği pozla adından söz ettirdi. Dekolteli ip askılısıyla sere serpe uzanan Erbil'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...
29.12.2022 23:01 - Son Güncelleme: 29.12.2022 23:01
Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden giderek meslek olarak oyunculuğu tercih etti.
Erbil, son olarak sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa görüntüleriyle gündem oldu. Doğum günü için arkadaşları ile bir parti düzenleyen Erbil, Yiğit Poyraz ile dudak dudağa görüntülendi.