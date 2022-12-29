Aldatmak’ın Elmas Heves’i Defne Samyeli bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaşıp kaldı! İşte 50 yaşındaki Defne Samyeli’nin memleketi...
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın yer aldığı dizide boşanma avukatı Elmas Heves'i canlandıran Defne Samyeli, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Samyeli hakkında araştırma yapanlar özellikle "Defne Samyeli aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Defne Samyeli'nin memleketi...
29.12.2022 23:18 - Son Güncelleme: 29.12.2022 23:18
Aldatmak dizisinde boşanma avukatı Elmas Heves'i canlandıran Defne Samyeli, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Samyeli hakkında araştırma yapanlar özellikle "Defne Samyeli aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.