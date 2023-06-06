7,5 aylık hamile olan Aslı Enver karnı burnunda ortaya çıktı! Ortalığı salladı! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinin son haline bakın...
Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Aslı Enver, Mehmet Günsür'le başrolü üstlendiği yeni dizisinin galasında ortaya çıktı. Kız bebek bekleyen Enver, pembe elbisesi ile galaya damga vururken belirginleşen karnıyla dikkat çekti. Doğum için gün sayan oyuncunun, son hali sosyal medyada gündem oldu. İşte Aslı Enver'in karnı burnunda son hali...
06.06.2023 22:28 - Son Güncelleme: 06.06.2023 22:28
Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıkmıştı.
Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Aslı Enver, Mehmet Günsür'le başrolü üstlendiği yeni dizisinin galasında ortaya çıktı.