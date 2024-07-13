25 yıl önce vefat eden Barış Manço bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Barış Manço’nun memleketi...

Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gülpembe, Domates Biber Patlıcan, Can Bedenden Çıkmayınca, Alla Beni Pulla Beni gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan merhum sanatçı, yıllar sonra gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, 25 yıl önce aramızdan ayrılan Manço'nun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Hayatının çok büyük bir dönemini Belçika'da geçiren Manço'nun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Barış Manço aslen nereliymiş...
Türkiye'de rock müziğin öncülerinden, Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılan Barış Manço, Gülpembe, Domates Biber Patlıcan, Can Bedenden Çıkmayınca, Alla Beni Pulla Beni ve daha nicesiyle hafızalara kazındı.
25 yıl önce aramızdan ayrılan Manço, yıllar sonra gündeme geldi. 7'den 70'e büyük bir hayran kitlesine ulaşan Manço'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hayatının çok büyük bir dönemini Belçika'da geçiren Manço'nun özellikle memleketi merak konusu oldu.