25 yıl önce vefat eden Barış Manço bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Barış Manço’nun memleketi...

Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gülpembe, Domates Biber Patlıcan, Can Bedenden Çıkmayınca, Alla Beni Pulla Beni gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan merhum sanatçı, yıllar sonra gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, 25 yıl önce aramızdan ayrılan Manço'nun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Hayatının çok büyük bir dönemini Belçika'da geçiren Manço'nun özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Barış Manço aslen nereliymiş...