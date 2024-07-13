2 yıldır aşk yaşıyorlardı! Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte müstakbel eşi...

Acı Hayat, Asi, İnadına Aşk ve Ateş Kuşları gibi dizilerde rol alan oyuncu Yeşim Dalgıçer, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncu, 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Aile arasında düzenlenen nişan töreninden kareler ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte Yeşim Dalgıçer'in müstakbel eşi...