4 yıl süren evlilik! Ecem Erkek’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Aynı dizide bile oynamışlar! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Ecem Erkek, kadrosunda Onur Atilla, Alper Kul, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğu kadar sesiyle de dikkat çeken Erkek, şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Erkek'in eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kim...