4 yıl süren evlilik! Ecem Erkek’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Aynı dizide bile oynamışlar! Güldür Güldür’ün Naime’siydi...

Ecem Erkek, kadrosunda Onur Atilla, Alper Kul, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğu kadar sesiyle de dikkat çeken Erkek, şimdi ise aşk hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 4 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Erkek'in eski eşiyle bir dönem aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Ecem Erkek'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kim...
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını duyuran Ecem Erkek, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Oyunculuğu kadar sesiyle de dikkat çeken Erkek, şimdi ise eski eşiyle gündeme geldi.
"Ecem Erkek'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, cevabı öğrendikten sonra şaşkınlıklarını gizleyemedi.