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Haberler Magazin 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser olduğu iddia edilmişti! Hande Erçel'in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 'Çok özledim Annecim' 4 yıl önce meğer...

2.5 yaşındaki yeğeni Mavi'nin kanser olduğu iddia edilmişti! Hande Erçel'in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 'Çok özledim Annecim' 4 yıl önce meğer...

Oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Şimdilerde 29 milyon takipçi sayısıyla en çok takip edilen ünlü isimlerin başında geliyor.

20.09.2022 11:58 - Son Güncelleme: 20.09.2022 11:58
Hande Erçel’in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi’nin kanser olduğu iddia edilmişti! ’Çok özledim Annecim’ 4 yıl önce meğer...

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel ile olan o fotoğrafları bir çoğunuz hiç görmezi! Son günlerde yeğeni Mavi Yıldırım hakkında ortaya atılan 'kanser' iddialarıyla gündeme gelen genç oyuncu sosyal medya hesabından sık sık ailesiyle fotoğraflarını paylaşıyor. Ablası Gamze Erçel kızı Mavi hakkındaki iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde, ''İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık.'' açıklamasında bulunmuştu. İşte 2019 yılında annesini kaybeden kardeşlerin eski fotoğrafları...

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Hande Erçel’in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi’nin kanser olduğu iddia edilmişti! ’Çok özledim Annecim’ 4 yıl önce meğer...

28 yaşındaki Hande Erçel'in yeğeni Mavi hakkında kanser olduğuna yönelik bazı iddialar ortaya atılmış ve ailesi konuya ilişkin açıklama yapmak durumunda kalmıştı.

Hande Erçel’in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi’nin kanser olduğu iddia edilmişti! ’Çok özledim Annecim’ 4 yıl önce meğer...

Anne Gamze Erçel, konuyla ilgili sosyal medya hesabında şöyle bir mesaj yayınladı;

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz...

Hande Erçel’in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi’nin kanser olduğu iddia edilmişti! ’Çok özledim Annecim’ 4 yıl önce meğer...

İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Hande Erçel’in annesiyle o fotoğraflarını hiç görmediniz! 2.5 yaşındaki yeğeni Mavi’nin kanser olduğu iddia edilmişti! ’Çok özledim Annecim’ 4 yıl önce meğer...

Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten.

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