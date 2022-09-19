2 bin 500 euro aldığı düğünden yaka paça kovuldu! Seda Sayan’ın gelin adayı Solmaz Çiros’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!
Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel'de yaptığı kalça danslarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle sık sık adından söz ettirmişti. Fenomen gelin adayı şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu. İddiaya göre; Solmaz Çiros, yasaklı madde kullandığı için 2 bin 500 euro aldığı düğünden kovuldu. O anlar sosyal medyaya damga vururken Çiros'tan ilk açıklama geldi. İşte Solmaz Çiros'un o anları ve açıklaması...
19.09.2022 23:46 - Son Güncelleme: 19.09.2022 23:49
Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel adlı programla adını duyuran Solmaz Çiros, sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle sık sık adından söz ettirmişti.
Fenomen gelin adayı şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu. Solmaz Çiros Almanya'da sahneye çıkmak için gittiği düğünde kovuldu.
Solmaz Çiros yaka paça düğünden kovuldu | VİDEO
SOLMAZ GÜVENLİKLER EŞLİĞİNDE SALONDAN ÇIKTI
Söz konusu görüntülerde; Solmaz Çiros'u bir kişi herkesin içinde azarlayarak kovduğu görüldü.