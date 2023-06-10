Düğün öncesi para basıyor Eda Ece'nin sosyal medyadan kazandığı para akıllara zarar! Sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlilik hazırlığında olan Eda...
Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 21 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken Eda Ece şu sıralar sosyal medyada epey aktif. Meğer bu aktifliğin bir nedeni varmış.
10.06.2023 14:11 - Son Güncelleme: 10.06.2023 14:11
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, Haziran ayında muradına eriyor.
Güncelmagazin'in haberine göre Eda Ece sosyal medya için 15 saniyelik reklam videoları çekti ve 300 bin TL kazandı.