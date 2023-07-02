2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kilo sorununu kökten çözdü. 2 çocuk doğuran Kaya şimdilerde fit görünümüyla ilgi görüyor. Ünlü ismin nasıl bu kadar zayıfladığı ise herkesi meraklandırdı. ''Şeker hastalığımdan dolayı bir buçuk ay içinde kilo aldım. Hastalığı kabullenme sürecim sıkıntılı geçti. Düşün, 22 yaşımda yemek yedikten sonra şekerim fırlıyor, ardından düşüyor ve ben uyuyakalıyorum! Sonra hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım.'' diyen 32 yaşındaki oyuncu zayıflamasının sırrını açıkladı. İşte detaylar...
2 çocuk annesi Hazal Kaya'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı. 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya aynı yıl ilk çocuğu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi. Çift kızları Leyla Süreyya'yı da 2023 yılında kucaklarına aldı. 2 çocuktan sonra nasıl fit kaldığı merak edilen oyuncu diyet yapmadığını açıkladı. Peki Hazal Kaya nasıl kilo verdi? Tek bir yöntemle 36 kiloya kadar düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!
Ekranların tanınan yüzü oyuncu Hazal Kaya Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Aşk-ı Memnu, Misafir gibi bir çok yapımda rol aldı.
"Şeker hastalığımdan dolayı bir buçuk ay içinde kilo aldım. Hastalığı kabullenme sürecim sıkıntılı geçti. Düşün, 22 yaşımda yemek yedikten sonra şekerim fırlıyor, ardından düşüyor ve ben uyuyakalıyorum! Sonra hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım. 2.5 ayda sağlığıma kavuştum, 11 kilo verdim".