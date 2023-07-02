2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Verdiği kilolardan sonra hayranlarının karşısına fit bir şekilde çıkan oyuncu, zayıflamak için ekstra bir şey yapmadığını ve bunun bir sır olmadığını belirten Kaya'nın verdiği bilgiye göre beslenmenin zayıflamadaki etkisi çok fazla. Kaya'nın anlatımıyla kısa sürede 11 kilo şu şekilde verildi: