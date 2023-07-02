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Haberler Magazin 2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kilo sorununu kökten çözdü. 2 çocuk doğuran Kaya şimdilerde fit görünümüyla ilgi görüyor. Ünlü ismin nasıl bu kadar zayıfladığı ise herkesi meraklandırdı. ''Şeker hastalığımdan dolayı bir buçuk ay içinde kilo aldım. Hastalığı kabullenme sürecim sıkıntılı geçti. Düşün, 22 yaşımda yemek yedikten sonra şekerim fırlıyor, ardından düşüyor ve ben uyuyakalıyorum! Sonra hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım.'' diyen 32 yaşındaki oyuncu zayıflamasının sırrını açıkladı. İşte detaylar...

02.07.2023 18:47 - Son Güncelleme: 02.07.2023 18:47
2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

2 çocuk annesi Hazal Kaya'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı. 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya aynı yıl ilk çocuğu Fikret Ali'yi dünyaya getirdi. Çift kızları Leyla Süreyya'yı da 2023 yılında kucaklarına aldı. 2 çocuktan sonra nasıl fit kaldığı merak edilen oyuncu diyet yapmadığını açıkladı. Peki Hazal Kaya nasıl kilo verdi? Tek bir yöntemle 36 kiloya kadar düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

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2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Ekranların tanınan yüzü oyuncu Hazal Kaya Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Aşk-ı Memnu, Misafir gibi bir çok yapımda rol aldı.

2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Sık sık alıp verdiği kilolarıyla dikkat çeken oyuncunun şeker hastalığı yüzünden hızla kilo aldığı öğrenilirken, ünlü oyuncu daha önce hızla kilo alıp vermesiyle ilgili olarak konuşmuş ve şunları söylemişti;

2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

"Şeker hastalığımdan dolayı bir buçuk ay içinde kilo aldım. Hastalığı kabullenme sürecim sıkıntılı geçti. Düşün, 22 yaşımda yemek yedikten sonra şekerim fırlıyor, ardından düşüyor ve ben uyuyakalıyorum! Sonra hastalığıma uygun bir beslenme programı oluşturdum, yemeklerimi kendim pişirmeye başladım. 2.5 ayda sağlığıma kavuştum, 11 kilo verdim".

2.5 ayda 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti! Tek bir yöntemle 36 kiloya düştü! İşte çatır çutur yağlarınızdan kurtulmanın yolu!

Verdiği kilolardan sonra hayranlarının karşısına fit bir şekilde çıkan oyuncu, zayıflamak için ekstra bir şey yapmadığını ve bunun bir sır olmadığını belirten Kaya'nın verdiği bilgiye göre beslenmenin zayıflamadaki etkisi çok fazla. Kaya'nın anlatımıyla kısa sürede 11 kilo şu şekilde verildi:

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