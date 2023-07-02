12 yıl önce Melis Tüysüz ile dünyaevine giren Bülent İnal'ın oğlu büyüdü kocaman oldu! Paylaşımını görenler tanıyamadı! ''Evlat''
Ünlü oyuncu Bülent İnal'dan tatil paylaşımı geldi. Sosyal medya son günlerde ünlülerin tatil paylaşımlarıyla çalkalanıyor. Bülent İnal da ailece çıktıkları tatilden kareler yayımladı. 50 yaşındaki ünlü isim, 12 yıl önce Melis Tüysüz ile dünyaevine girmişti. Çiftin Çınar adında bir çocukları bulunuyor. Rotayı Yunanistan'a çeviren çift karavanlarıyla tatilin keyfini çıkardı. Karı koca peş peşe paylaşımlar yaparken hayranları ''Çok yakışıyorsunuz'' , ''Çınar kocaman olmuş'' , ''Vay be'' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte detaylar...
12 yıl önce Melis Tüysüz ile dünyaevine giren Bülent İnal'ın oğlu büyüdü kocaman oldu! Paylaşımını görenler tanıyamadı! ''Evlat''
Ünlü oyuncu Bülent İnal, 2011 yılında Melis Tüysüz ile nikah masasına oturdu. Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisindeki performansıyla çok konuşulan Bülent İnal, 1973 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde doğdu.
Ege Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Bülent İnal, sonrasında 9 Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı. 1992 yılında kamera karşısına geçtiği Mahallenin Muhtarları dizisiyle ekran macerasına adım atan Bülent İnal; Vizontele Tuuba, Cenneti Beklerken, Yedi Numara, Aşk ve Gurur, Kara Yılan gibi yapımlarda rol aldı.
Bülent İnal'ın en dikkat çeken projelerinden biri, başrolleri Tuba Büyüküstün, Özge Borak ve Sinan Tuzcu ile paylaştığı Ihlamurlar Altında dizisi oldu.
Bülent İnal, 2011 yılında dünyaevine girdiği Melis Tüysüz ile mutluluk pozlarını, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.