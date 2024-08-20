2,5 ay önce evlenen Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü! “Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir!”

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol aldığı ve 3 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, geçen haziran ayında sürpriz şekilde Reshad Strik ile dünyaevine girdi. Düğün fotoğraflarıyla çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Gamze Özçelik'in eşine yaptığı yorumla gündem oldu. Özçelik'in sözlerine beğeni yağarken "Allah muhabbetinizi artırsın", "Maşallah size" yorumları yapıldı. İşte Gamze Öçelik'in o yorumu...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızlara kazınan Gamze Özçelik'in 2008-2011 yılları arasında evli kaldığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu oldu.
Oğlunu gözlerden uzak büyüten ve magazin dünyasından elini eteğini çeken Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatarak takdir toplayan Özçelik, geçen haziran ayında sürpriz şekilde Reshad Strik ile dünyaevine girdi.