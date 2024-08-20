2,5 ay önce evlenen Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü! “Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir!”

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol aldığı ve 3 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'tan Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, geçen haziran ayında sürpriz şekilde Reshad Strik ile dünyaevine girdi. Düğün fotoğraflarıyla çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Gamze Özçelik'in eşine yaptığı yorumla gündem oldu. Özçelik'in sözlerine beğeni yağarken "Allah muhabbetinizi artırsın", "Maşallah size" yorumları yapıldı. İşte Gamze Öçelik'in o yorumu...