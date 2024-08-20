2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan bikinili paylaşım geldi! “Sürpriz sonlu” Kenan İmirzalıoğlu’nın biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, son dönemlerde hız verdiği sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Kobal, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2 çocuk annesi Kobal, şezlongda verdiği bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal'ın "Sürpriz sonlu" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...