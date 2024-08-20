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2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan bikinili paylaşım geldi! “Sürpriz sonlu” Kenan İmirzalıoğlu’nın biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, son dönemlerde hız verdiği sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Kobal, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 2 çocuk annesi Kobal, şezlongda verdiği bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal'ın "Sürpriz sonlu" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 10:59 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:11
2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan bikinili paylaşım geldi! Sürpriz sonlu Kenan İmirzalıoğlu’nın biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu 1

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, hem küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyeri hem özel hayatıyla adından sıkça söz ettirdi.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan bikinili paylaşım geldi! Sürpriz sonlu Kenan İmirzalıoğlu’nın biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu 2

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu.

2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan bikinili paylaşım geldi! Sürpriz sonlu Kenan İmirzalıoğlu’nın biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu 3

Kızlarını gözlerden uzak büyüten Kobal, son dönemlerde hız verdiği sosyal medya paylaşımlarıyla da bol bol magazin manşetlerini süsledi.

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