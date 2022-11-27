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Haberler Magazin 2,5 ay önce anne olan Gupse Özay’ın son haline bakın! Barış Arduç’un biricik eşi paylaştı! Kızıyla ilgili o görüntüler ortalığı salladı

2,5 ay önce anne olan Gupse Özay’ın son haline bakın! Barış Arduç’un biricik eşi paylaştı! Kızıyla ilgili o görüntüler ortalığı salladı

Gupse Özay, başrolünü üstlendiği Deliha adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenler dünyaevine giren çift, yaklaşık 3 ay önce Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Doğum sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara veren Özay, kural bozarak son halini paylaştı ve kızıyla ilgili esprili paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Barış Arduç'un biricik eşi Gupse Özay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
27.11.2022 22:37 - Son Güncelleme: 27.11.2022 22:50
2,5 ay önce anne olan Gupse Özay’ın son haline bakın! Barış Arduç’un biricik eşi paylaştı! Kızıyla ilgili o görüntüler ortalığı salladı

6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandıran Barış Arduç ile Gupse Özay, 9 Eylül'de kızları Jan Asya'yı kucağına aldı.

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2,5 ay önce anne olan Gupse Özay’ın son haline bakın! Barış Arduç’un biricik eşi paylaştı! Kızıyla ilgili o görüntüler ortalığı salladı

Doğum sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara veren Özay, kural bozarak son halini paylaştı. Ünlü isim, söz konusu paylaşımında "Bu ara bebek uyuyor mu?" diye soranlara yanıt verdi.

2,5 ay önce anne olan Gupse Özay’ın son haline bakın! Barış Arduç’un biricik eşi paylaştı! Kızıyla ilgili o görüntüler ortalığı salladı

"O UYUYOR, BEN DE UYUYORUM"
Paylaştığı videoda yorgun olduğu gözlerden kaçmayan ünlü oyuncu, eğlenceli bir üslupla "Uyuyor, uyuyor. O uyuyor, ben de uyuyorum" ifadelerini kullandı.

2,5 ay önce anne olan Gupse Özay’ın son haline bakın! Barış Arduç’un biricik eşi paylaştı! Kızıyla ilgili o görüntüler ortalığı salladı

Gupse Özay'ın paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu ve Instagram'da hızla yayıldı.

2,5 ay önce anne olan Gupse Özay’ın son haline bakın! Barış Arduç’un biricik eşi paylaştı! Kızıyla ilgili o görüntüler ortalığı salladı

İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...

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