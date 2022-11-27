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Haberler Magazin Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan vefatıyla kahretti! O gerçek ortaya çıktı! Meğer eşi de oyuncuymuş! Hem de Yeşilçam yıldızı...

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan vefatıyla kahretti! O gerçek ortaya çıktı! Meğer eşi de oyuncuymuş! Hem de Yeşilçam yıldızı...

Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve bu roller hafızalara kazınan ünlü oyuncu Güzin Çorağan'dan kahreden haber geldi. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan oyuncu hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşırttı. Güzin Çorağan'ın Yeşilçam yıldızının eşi olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güzin Çorağan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

takvim.com.tr
27.11.2022 22:03 - Son Güncelleme: 27.11.2022 22:03
Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan vefatıyla kahretti! O gerçek ortaya çıktı! Meğer eşi de oyuncuymuş! Hem de Yeşilçam yıldızı...

Bizimkiler' dizisiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan oyuncunun hayatı da merak edildi.

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Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan vefatıyla kahretti! O gerçek ortaya çıktı! Meğer eşi de oyuncuymuş! Hem de Yeşilçam yıldızı...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Güzin Çorağan'ın eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan vefatıyla kahretti! O gerçek ortaya çıktı! Meğer eşi de oyuncuymuş! Hem de Yeşilçam yıldızı...

Ünlü oyuncunun, yıllar önce Yeşilçam yıldızıyla nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan vefatıyla kahretti! O gerçek ortaya çıktı! Meğer eşi de oyuncuymuş! Hem de Yeşilçam yıldızı...

İşte başta Güzin Çorağan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan vefatıyla kahretti! O gerçek ortaya çıktı! Meğer eşi de oyuncuymuş! Hem de Yeşilçam yıldızı...

NERGİS ÖZTÜRK

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