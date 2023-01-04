24’lük Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca poz verdi! Gören bir daha baktı! Gigi Hadid’e benzetiliyordu...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran 24 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca uzanarak poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın o paylaşımı...
04.01.2023 19:34 - Son Güncelleme: 04.01.2023 19:58
24 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, başrollerinde İsmail Demirci ile Aslıhan Güner'in yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.