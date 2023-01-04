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24’lük Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca poz verdi! Gören bir daha baktı! Gigi Hadid’e benzetiliyordu...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran 24 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca uzanarak poz veren ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
04.01.2023 19:34 - Son Güncelleme: 04.01.2023 19:58
24’lük Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca poz verdi! Gören bir daha baktı! Gigi Hadid’e benzetiliyordu...

24 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, başrollerinde İsmail Demirci ile Aslıhan Güner'in yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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24’lük Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca poz verdi! Gören bir daha baktı! Gigi Hadid’e benzetiliyordu...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

24’lük Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca poz verdi! Gören bir daha baktı! Gigi Hadid’e benzetiliyordu...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.

24’lük Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca poz verdi! Gören bir daha baktı! Gigi Hadid’e benzetiliyordu...

Aktaş, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca uzanarak verdiği poz Unstagram'da yayınladı.

24’lük Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmaçlı elbisesi ile boylu boyunca poz verdi! Gören bir daha baktı! Gigi Hadid’e benzetiliyordu...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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