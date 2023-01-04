2 ay sonra döndü! Hakan Ural “Bu sinirle hayat geçmez” deyip Nur Tuğba Namlı’nın canlı yayın gafını paylaştı! İlk yorum Melisa Ural’dan...
Hakan Ural ile Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, doğum iznine ayrılmış ve yerine Hilal Özdemir Babacan gelmişti. Üçüncü kez anne olan Namlı, yaklaşık 2 ay sonra programa döndü. Çiçeği burnunda anne canlı yayına çıkar çıkmaz ise herkesi gülümseten bir gafa imza attı. Yayın sırasında "Burayı keselim" diyen Hakan Ural ise o anları Instagram hesabında yayınladı. Ural'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken ilk yorum Melisa Ural'dan geldi. İşte Hakan Ural'ın o paylaşımı...
04.01.2023 18:57 - Son Güncelleme: 04.01.2023 18:57
Hakan Ural ile Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, 7 Kasım'da doğum iznine ayrıldı.
Hakan Ural ise Kasım ayının sonlarına doğru sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak partnerinin üçüncü kez anne olduğunu duyurdu.
Ural, "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir. Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah" ifadelerini kullandı.