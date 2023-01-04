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Haberler Magazin 5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...

5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...

Levent Babataş ile geçen Mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, 5 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Evgar, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncunun paylaşımını görenler, Evgar'ı tanımakta zorlandı. Öte yandan botoks ve dolguyu fazla kaçıranları ti'ye alan Evgar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
04.01.2023 20:16 - Son Güncelleme: 04.01.2023 21:12
5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Demet Evgar, uzun süredir aşk yaşadığı Levent Babataş ile geçen Mart ayında nikah masasına oturdu.

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5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...

Ünlü çift, 5 ay önce ise Mavi adını verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Evgar ise hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettirdi.

5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi.

5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...

Evgar, yüzüne uyguladığı bir filtre ile botoks ve dolguyu fazla kaçıranları ti'ye aldı.

5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...

Paylaşımı görenler Demet Evgar'ı tanımakta zorlanırken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu.

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