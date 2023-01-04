5 ay önce anne olan Demet Evgar’ın paylaşımını gören tanımakta zorlandı! Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları fena ti’ye aldı...
Levent Babataş ile geçen Mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, 5 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Evgar, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Ünlü oyuncunun paylaşımını görenler, Evgar'ı tanımakta zorlandı. Öte yandan botoks ve dolguyu fazla kaçıranları ti'ye alan Evgar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
04.01.2023 20:16 - Son Güncelleme: 04.01.2023 21:12
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Demet Evgar, uzun süredir aşk yaşadığı Levent Babataş ile geçen Mart ayında nikah masasına oturdu.