Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk yorum Pınar Altuğ'dan gelirken Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğulları Engincan Ural da paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte Burcu Esmersoy'un o pozu...
08.05.2023 20:41 - Son Güncelleme: 08.05.2023 20:41
Attığı her adımla adından söz ettiren Burcu Esmersoy, geçen günlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.