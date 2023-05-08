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Haberler Magazin Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...

Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlk yorum Pınar Altuğ'dan gelirken Hakan Ural ile Sibel Can'ın oğulları Engincan Ural da paylaşıma kayıtsız kalamadı. İşte Burcu Esmersoy'un o pozu...

takvim.com.tr
08.05.2023 20:41 - Son Güncelleme: 08.05.2023 20:41
Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...

Attığı her adımla adından söz ettiren Burcu Esmersoy, geçen günlerde özel hayatıyla gündeme gelmişti.

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Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...

Yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen Esmersoy, ailesi hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Eski spiker, ailesinin kökeninin Mısır'dan geldiğini belirten Esmersoy, soyadının da bu kökenden kaynaklı olduğunu belirtti.

Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...

Esmersoy, "Benim ailemin soyu Mısır'dan geliyor. Esmersoy soyadı da oradan geliyor. Hiç fırsat olmamıştı." dedi.

Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...

Evlilik süreci hakkında da konuşan Esmersoy, "Biz geçen sene evlilik kararı aldık. O dönemde yer müsaitlik durumu yoktu. Sonra ise 1-4 Eylül arasını bize verdiler. Ağlamak işe yaramış." ifadelerini kullandı.

Burcu Esmersoy’un bikinili pozu olay oldu! İlk yorum Pınar Altuğ’dan! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları da kayıtsız kalamadı...

PAYLAŞIMIYLA KONUŞULDU
Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Esmersoy, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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