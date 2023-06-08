"Tanımlanamayan bir cisim görüldü" Yüzü yetmedi poposuna da estetik yaptırdı! Ceylan'ı gören Alişan sinirden yerine duramadı "Açık bulmuş"
Küçük Ceylan olarak hafızalarda kazınan şarkıcı Ceylan şimdilerde 48 yaşında. Bir dizi estetik operasyon geçiren şarkıcı Ceylan'ın son hali Aleyna Tilki'ye benzetilmişti. Ancak anlaşılan o ki bu kez Aleyna Tilki'likten, Yılmaz Morgül'lüğe geçiş yaptı. Bir programa konuk olan Ceylan son haliyle şaşırtırken kalça estetiği tartışması patlak verdi. İşte detaylar...
08.06.2023 08:08 - Son Güncelleme: 08.06.2023 08:10
CEYLAN'DI YILMAZ MORGÜL OLDU
Ceylan, bu sefer de sarı saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ceylan, yüzünde estetik olduğunu ve değişiminden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ
Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören sosyal medya kullanıcıları Yılmaz Morgül'e benzetti.