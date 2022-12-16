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Haberler Magazin 22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak ses tellerinin yırtıldığını ve bu nedenle bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurmuştu. Aleyna Tilki, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. Gülşen'in bir konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan büstiyer ve siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki, yayınladığı fotoğrafın altına "Sürprizim var" notunu ekledi. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ar damarı yırtılmış, yanlış anlamışız" ifadelerini kullandı. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve geren tepkilerden bazıları...

takvim.com.tr
16.12.2022 19:36 - Son Güncelleme: 16.12.2022 19:36
22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve giyim tarzıyla da sık sık gündem oldu.

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22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

Tilki, özellikle iç çamaşırı isyanıyla uzun süre magazin gündemini meşgul etti. Yeni şarkısı ile ilgili yapılan bir yorumu sosyal medya sayfasına taşıyan Tilki, yaptığı açıklamayla çok konuşuldu.

22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

Klibleriyle ilgili yorumda bulunan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına sinirlenen Tilki, Twitter hesabında bir paylaşımda bulunarak isyan etti.

22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

Art arda paylaşımlarda bulunan şarkıcı, ilk olarak şunları söyledi: "Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi. Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var"

22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

Tilki, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: "Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı.

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