22’lik Aleyna Tilki’nin iç çamaşırlı pozu olay oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: “Ar damarı yırtılmış...” Gülşen’le pişti olan Aleyna...

Art arda paylaşımlarda bulunan şarkıcı, ilk olarak şunları söyledi: "Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi. Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var"