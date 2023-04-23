23’lük Birsu Demir bikini sezonunu açtı! Son haline bakın! Hem annesi hem kardeşiyle ortalığı salladı! Alemin Kıralı’nın Oben’iydi...
Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, dikkat çeken o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan genç oyuncu, deniz kenarında verdiği pozları yayınladı. Annesi ve kardeşiyle de paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Demir, ortalığı salladı. Şimdilerde 23 yaşında olan oyuncunun son hali de dikkat çekti. İşte Birsu Demir'in o paylaşımları...
23.04.2023 13:05 - Son Güncelleme: 23.04.2023 13:05
Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle adını duyuran Birsu Demir, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.
Öte yandan Birsu Demir'in son hali de dikkat çekti. Demir için "Genç kız olmuş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı.