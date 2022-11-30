Vav TV İzle
Haberler Magazin 22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla sık sık gündem olmuş ve tepki çekmişti. Geçen günlerde duruma isyan eden Tilki, "İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamasıyla günlerce konuşulan Tilki, bu akşam bir davete iç çamaşırıyla katıldı. Davetten paylaşım yapmayı ihmal etmeyen 22 yaşındaki şarkıcıya iç çamaşırıyla ilgili açıklaması hatırlatılarak tepki yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan o pozları...

takvim.com.tr
30.11.2022 00:27 - Son Güncelleme: 30.11.2022 00:27
22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

İç çamaşırlı paylaşımları ve attığı tweetlerle sık sık tepki çeken Aleyna Tilki, bir takipçisinden gelen yorum üzerine isyan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Tilki, klibini izleyen takipçisinin "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu" yorumuna kayıtsız kalmadı.

22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

Tilki, söz konusu yoruma şöyle karşılık verdi: "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi!

22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı!

22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

Ama siz iyiliği değil, insanların baskı hissetmeden yaşayabilmesini kısıtlamak ve onları daha çok travmatize etmeyi seçtiniz hep"

SON DAKİKA