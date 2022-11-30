22 yaşındaki Aleyna Tilki iç çamaşırıyla davete katıldı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü: “Sapıttı iyice! Kimse savunmasın...”

Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı!