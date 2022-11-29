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Haberler Magazin Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli tulumuyla paylaştı! Sütyensiz pozları dikkat çekti “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti...

Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli tulumuyla paylaştı! Sütyensiz pozları dikkat çekti “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti...

Transparan kıyafetiyle bir davette boy gösteren Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulması üzerine "Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor" diyerek günlerce konuşulmuştu. Bu akşam başka bir davette boy gösteren Ergüçlü, tercih ettiği kostümle yine adından söz ettirdi. Sütyensiz giydiği derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren Ergüçlü, sosyal medyada davetten paylaşım yaptı ve kısa sürede gündem oldu. Oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Hazar Ergüçlü'nün çok konuşulan tarzı...

takvim.com.tr
29.11.2022 23:47 - Son Güncelleme: 30.11.2022 00:08
Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli tulumuyla paylaştı! Sütyensiz pozları dikkat çekti “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, geçen haftalarda bir davete katılmış ve transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti.

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Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli tulumuyla paylaştı! Sütyensiz pozları dikkat çekti “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti...

Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, şunları söylemişti: "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor"

Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli tulumuyla paylaştı! Sütyensiz pozları dikkat çekti “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti...

Bu akşam başka bir davette boy gösteren Ergüçlü, tercih ettiği kostümle yine adından söz ettirdi.

Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli tulumuyla paylaştı! Sütyensiz pozları dikkat çekti “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti...

Sütyensiz giydiği derin göğüs dekolteli tulumuyla boy gösteren Ergüçlü, sosyal medyada davetten paylaşım yaptı ve kısa sürede gündem oldu.

Hazar Ergüçlü derin göğüs dekolteli tulumuyla paylaştı! Sütyensiz pozları dikkat çekti “Sevgilim daha açık giyinmemi istiyor” demişti...

Oyuncunun paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı. Ancak birçok magazin sayfasının yayınlandığı pozlara binlerce yorum geldi.

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