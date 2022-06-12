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Haberler Magazin Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı

Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı

Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, dikkat çeken tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yeşil bikinisiyle şezlongdan bir paylaşımda bulundu ve sevimli dostuyla çektiği video kısa sürede gündem oldu. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Özberk, her detayı çekinmeden paylaşarak cesaretini konuşturdu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan tatil paylaşımı...

12.06.2022 18:45 - Son Güncelleme: 12.06.2022 18:53
Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı

Özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu, yeşil bikinisiyle şezlongdan bir paylaşımda bulundu ve sevimli dostuyla çektiği video kısa sürede gündem oldu.

Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı

En doğal haliyle kamera karşısına geçen Özberk, her detayı çekinmeden paylaşarak cesaretini konuşturdu.

Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı

Doğal haliyle sevenlerinden tam not alan Özberk'in iddialı paylaşımı, kısa sürede birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

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