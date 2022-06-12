Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! En cesur haliyle yakın çekim her detayıyla paylaştı! Gören bir daha baktı
Burcu Özberk yeşil bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, dikkat çeken tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yeşil bikinisiyle şezlongdan bir paylaşımda bulundu ve sevimli dostuyla çektiği video kısa sürede gündem oldu. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Özberk, her detayı çekinmeden paylaşarak cesaretini konuşturdu. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan tatil paylaşımı...
12.06.2022 18:45 - Son Güncelleme: 12.06.2022 18:53
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.