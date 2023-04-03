2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in son paylaşımı ortalığı salladı! Ne kendisi ne de eşi Burak Özçivit... Bu kez sahne Karan Özçivit’in!
Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da başrolü üstlenen Burak Özçivit ile 2016 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü oyuncu, 2 ay önce ise oğlu Kerem'i kucağına aldı. 2 çocuk annesi Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ise dikkat çekti. Evcen, sahneye çıkan oğlu Karan'ın o anlarını takipçileriyle paylaştı. Büyük ilgi gören görüntüler için "Sahne bu kez Karan'ın" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...
03.04.2023 22:16 - Son Güncelleme: 03.04.2023 22:16
Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Evcen, sahneye çıkan Karan Özçivit'in eğlenceli anlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören görüntüler için "Sahne bu kez Karan'ın" yorumu yapıldı.