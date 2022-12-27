Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin polis olmuştu! 'Baban gibisin' dedi paylaştı sosyal medya: "Armut dibine düşermiş"
Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin polis olmuştu! 'Baban gibisin' dedi paylaştı, Ahu Tuğba'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada, "Armut dibine düşermiş" yorumları yapıldı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, kızıyla Miami'de yaşıyor. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu. Tuğba son olarak polis kızını paylaşıp "Babanı hiç aratmıyorsun" dedi. Güzel oyuncunun paylaşımına ise "Kızın kopyan" yorumları yağdı.
"ARMUT DİBİNE DÜŞERMİŞ"
Yeşilçam'ın vamp kadını Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin polis olmuştu! 'Baban gibisin' dedi kızının fotoğrafını paylaştı Ahu Tuğba'nın Instagram paylaşımına sosyal medyada "Armut dibine düşermiş" yorumları yağdı.
Yeşilçam'a damga vuran oyuncu Ahu Tuğba Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile yaşıyor. Miami'de hayatını sürdüren Tuğba'nın kızı Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitirdi.
Ahu Tuğba'nın kızı, Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı. Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu.
'VAMPİRELLA SAÇINI SEVİYOR'
Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaşmıştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor.