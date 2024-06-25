20'lik cildinin sırrı ortaya çıktı! Formülü Canan Karatay'dan almış! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre'nin güzellik sırrı: 40 dakika...

"Aşk-ı Memnu" dizisiyle hafızalara kazınan ve karakteri Firdevs Hanım ile izleyicilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 79 yaşında olmasına rağmen gençlik dolu görünümüyle göz kamaştırıyor. Yılların izini taşıyan güzelliğiyle dikkat çeken Çehre, güzellik rutinlerini ve sırlarını paylaşıyor. Ünlü oyuncu, Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı yaşam önerilerini benimsemiş ve "Un, tuz, şeker kullanmıyorum." diyerek beslenme disiplinini vurguluyor. İşte Nebahat Çehre'nin genç kalmanın sırları ve daha fazlası...