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20'lik cildinin sırrı ortaya çıktı! Formülü Canan Karatay'dan almış! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre'nin güzellik sırrı: 40 dakika...

"Aşk-ı Memnu" dizisiyle hafızalara kazınan ve karakteri Firdevs Hanım ile izleyicilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Nebahat Çehre, 79 yaşında olmasına rağmen gençlik dolu görünümüyle göz kamaştırıyor. Yılların izini taşıyan güzelliğiyle dikkat çeken Çehre, güzellik rutinlerini ve sırlarını paylaşıyor. Ünlü oyuncu, Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı yaşam önerilerini benimsemiş ve "Un, tuz, şeker kullanmıyorum." diyerek beslenme disiplinini vurguluyor. İşte Nebahat Çehre'nin genç kalmanın sırları ve daha fazlası...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:35 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:32
20’lik cildinin sırrı ortaya çıktı! Formülü Canan Karatay’dan almış! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı: 40 dakika... 1

Nebahat Çehre'nin 20'lik cildinin sırrı, doğal ve sağlıklı yaşam tarzında gizli. İşte Çehre'nin 1 haftada 10 yaş gençleştiren bakım sırları...

20’lik cildinin sırrı ortaya çıktı! Formülü Canan Karatay’dan almış! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı: 40 dakika... 2

80 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir davette "Nasıl oluyor da, böyle genç kalıyorsun?" sorusuyla karşılaştı.

20’lik cildinin sırrı ortaya çıktı! Formülü Canan Karatay’dan almış! 10 yaş gençleştiren Nebahat Çehre’nin güzellik sırrı: 40 dakika... 3

Hayatında yalnızca bir kez Paris'te yüzünü gerdirdiğini, ona da pişman olduğunu söyleyen Çehre "Annemden kalan öğütleri uyguluyorum" dedi.

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