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Kemal Sunal Çöpçüler Kralı'nda "Beni üçüncü yap bir onluk veririm'' demişti! O kişi Çocuklar Duymasın'ın yıldızı çıktı...

Yıllar geçse de şüphesiz Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında Kemal Sunal ilk sıralarda yer alıyor. 7'den 70'e herkesin yüzünü güldüren usta oyuncunun en çok sevilen filmlerinden biri ise Çöpçüler Kralı. Günümüzde de milyonlarca kişi tarafından hala izlenmeye devam eden film hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç Çocuklar Duymasın dizisinden çıktı...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 23:26 Güncelleme 24 Haziran 2024, 23:30
Kemal Sunal Çöpçüler Kralı’nda Beni üçüncü yap bir onluk veririm’’ demişti! O kişi Çocuklar Duymasın’ın yıldızı çıktı... 1

Günümüzde de milyonlarca kişi tarafından hala izlenmeye devam eden film hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç Çocuklar Duymasın dizisinden çıktı...

Kemal Sunal Çöpçüler Kralı’nda Beni üçüncü yap bir onluk veririm’’ demişti! O kişi Çocuklar Duymasın’ın yıldızı çıktı... 2

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı Çöpçüler Kralı filmi 7'den 70'e herkesi güldürdü.

Kemal Sunal Çöpçüler Kralı’nda Beni üçüncü yap bir onluk veririm’’ demişti! O kişi Çocuklar Duymasın’ın yıldızı çıktı... 3

Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.

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