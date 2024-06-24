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Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı! 1 ay önce doğum yapmıştı! İşte Mira Milena'nın annesi Yıldız Çağrı Atiksoy...

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile hayatını birleştiren Yıldız Çağrı Atiksoy, Mira Milena'yı kucağına alarak annelik sevincini yaşamıştı. Doğum sonrası verdiği kilolarla hızla eski formuna kavuşan Atiksoy, fit haliyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Paylaştığı fotoğraflarda adeta göz kamaştıran güzel oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un o pozları...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 21:32 Güncelleme 24 Haziran 2024, 21:55
Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı! 1 ay önce doğum yapmıştı! İşte Mira Milena’nın annesi Yıldız Çağrı Atiksoy... 1

Doğum sonrası verdiği kilolarla hızla eski formuna kavuşan Atiksoy, fit haliyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Paylaştığı fotoğraflarda adeta göz kamaştıran güzel oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un o pozları...

Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı! 1 ay önce doğum yapmıştı! İşte Mira Milena’nın annesi Yıldız Çağrı Atiksoy... 2

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy 2022 yılında nikah masasına oturdu.

Yıldız Çağrı Atiksoy’un fit haline beğeni yağdı! 1 ay önce doğum yapmıştı! İşte Mira Milena’nın annesi Yıldız Çağrı Atiksoy... 3

Magazin gündeminin yakın markajında olan çift geçtiğimiz haftalarda bebeklerini kucaklarına aldı.

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