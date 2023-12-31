Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kayınvalidesine bakın! Sinem Kobal’ın annesi “Ablası gibi” dedirtti!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal'la evlendi. Lalin ve Leyla adlarında iki evladı olan ünlü oyuncu, hem başarılı kariyeri hem de Kobal ile yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. İmirzalıoğlu, bu kez kayınvalidesiyle gündem oldu. Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesinin sosyal medya paylaşımlarını görenler hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, "Ablası sandım", "Kim der 2 torun sahibi", "Sinem'in güzelliğinin kaynağı belli oldu" yorumlarını yaptı.
ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı merak edildi.
Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.
Sinem Kobal'ın güzeller güzeli annesinin sosyal medya paylaşımlarını görenler hayran kaldı.