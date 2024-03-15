2024 Survivor Yaman Keleş bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Survivor Yaman’ın memleketi...

2024 Survivor All Star'da mücadele eden Yaman Keleş'in hayatı merak konusu oldu. Fenomen yarışmacı hakkında "Survivor Yaman Keleş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" sorularının yanıtı aratıldı. Survivor Yaman'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Survivor Yaman Keleş aslen nereliymiş...