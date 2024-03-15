2024 Survivor Yaman Keleş bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Survivor Yaman’ın memleketi...

2024 Survivor All Star'da mücadele eden Yaman Keleş'in hayatı merak konusu oldu. Fenomen yarışmacı hakkında "Survivor Yaman Keleş kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?" sorularının yanıtı aratıldı. Survivor Yaman'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. Bakın Survivor Yaman Keleş aslen nereliymiş...
Birbirinden iddialı isimlerin olduğu Survivor All Star 2024 yarışmasının fenomen yarışmacılarından Yaman Keleş'in hayatı merak konusu oldu.
YAMAN KELEŞ KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Yaman Keleş, babasıyla birlikte atölyesinde esnaflık yapıyor.
3 yaşında başlayan hikayesini anlatan Yaman Keleş, kekemelik sorunu olduğundan 18 yıl boyunca sustuğunu, artık Survivor ile kendini ifade etmek istediğini söyledi.