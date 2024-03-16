Sonuca çok şaşıracaksınız! Eski aşıklar Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın aşk uyumuna bakın! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitmişti ama...

Türk sinema ve dizi dünyasının tanınmış isimlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2014 yılında düzenlenen bir törenle evlenmiş, ancak evlilikleri boyunca yaşadıkları sorunlar nedeniyle sık sık magazin gündemine gelmişlerdi. Evliliklerini kurtarmak adına çift terapisi gibi yöntemlere başvuran ikili, ne yazık ki bu çabalarının da sonuçsuz kaldığını görmüş ve 8 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Bu süreç, 15 dakikalık bir mahkeme oturumuyla son bulmuş ve çiftin ayrılığı magazin basınında geniş yer bulmuştu.
2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş,çiftin ayrılığı herkesi şoke etmişti.
Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamayarak dostça ayrılmaya karar verdi. Sevilen çift evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi.
Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.