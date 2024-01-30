Kobra Murat evinin kapılarını açtı ama ne açmak! Sağı solu önü arkası altın kaplama "Altınlarımı koyacak yer kalmadı" Kilolarca...

Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla boğuşmuş, bağırsağı çatlayınca soluğu apar topar hastanede almıştı. Kötü günleri geride bırak Murat evinin kapılarını açtı ama ne açmak!