5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer merak edilen zayıflama sırrını açıkladı! Radikal bir kararla filinta gibi olan Ata Demirer...

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

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Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.