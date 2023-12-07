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5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer merak edilen zayıflama sırrını açıkladı! Radikal bir kararla filinta gibi olan Ata Demirer...

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son halini paylaştı, sosyal medya sallandı... Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 22 kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Zayıflama sırrı merak edilen Ata Demirer merak edilenleri açıkladı. İşte Demirer'in merak edilen zayıflama sırrı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 13:47 Güncelleme 07 Aralık 2023, 13:54
5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer merak edilen zayıflama sırrını açıkladı! Radikal bir kararla filinta gibi olan Ata Demirer... 1

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer merak edilen zayıflama sırrını açıkladı! Radikal bir kararla filinta gibi olan Ata Demirer... 2

Kariyer basamaklarını tırmandığı ilk yıllardan bu yana hep kilolu halleri ile bildiğimiz Ata Demirer geçtiğimiz yıl büyük değişim için ilk adımı atmıştı.

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer merak edilen zayıflama sırrını açıkladı! Radikal bir kararla filinta gibi olan Ata Demirer... 3

Yaptığı filmlerle geniş hayran kitlesine sahip olan komedyen ve oyuncu 5 ayda 22 kilo vererek filinta gibi olmuştu.

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