2023 Survivor’dan elenen Murat Eken bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 42 yaşındaki Murat Eken’in memleketi...
Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken potada yer aldı. 20 Nisan'da adaya veda eden isim Murat Eken oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 42 yaşındaki oyuncunun hakkında en çok "Murat Eken aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Murat Eken'in memleketi...
21.04.2023 14:11 - Son Güncelleme: 21.04.2023 14:11
Murat Eken veda konuşmasında şu sözleri kullandı: "Çok teşekkür ederim, her şey için çok teşekkür ederim. Yüz küsür gün önce şu kapıdan içeri girdiğim adamla aynı adam değilim. Kendimin çok daha iyi bir haline ulaştım.
Gideceğim, iki üç tabak yemek koyacağız, iki de boş bardak koyacağım. Hatunu da oturtacağım. Diyeceğim ki, '' Benim hikayemi az çok biliyorsun, biraz da sen anlat ben dinleyeyim.'' Sesini çok özledim. Rakipler, sevgili takım arkadaşlarım , sürçü lisan ettiysek affola. Bir süreliğine herkese günaydın ve iyi geceler..."
Elenmesinin ardından ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 42 yaşındaki oyuncunun hakkında en çok "Murat Eken aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.