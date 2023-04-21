2023 Survivor’dan elenen Murat Eken bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 42 yaşındaki Murat Eken’in memleketi...

Gideceğim, iki üç tabak yemek koyacağız, iki de boş bardak koyacağım. Hatunu da oturtacağım. Diyeceğim ki, '' Benim hikayemi az çok biliyorsun, biraz da sen anlat ben dinleyeyim.'' Sesini çok özledim. Rakipler, sevgili takım arkadaşlarım , sürçü lisan ettiysek affola. Bir süreliğine herkese günaydın ve iyi geceler..."