Yılmaz Morgül'ün sevgilisi kim aşk itirafı geldi "Dubaili bir sevgilim var özel jetleri var çok zengin biri" Yılmaz Morgül'ün itirafı sonrası...
Bir süre önce annesi Fatma Morgül'ün vefatıyla sarsılan Yılmaz Morgül'den aşk itirafı... Geçtiğimiz aylarda annesinin vefatı sonrası çok zor günler geçiren Yılmaz Morgül şimdilerde kendisini toparlamaya çalışıyor. 2. Sayfa programına konuk olan Morgül, burada öyle bir aşk itirafı yaptı ki, bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
22.04.2023 10:20 - Son Güncelleme: 22.04.2023 11:47
Yılmaz Morgül yaptığı aşk itirafıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları.
Yılmaz Morgül'ün arkadaşı Pelin Suade ise ünlü ismin hastanedeki görüntüsünü paylaşarak durumu hakkında bilgi vermişti.
Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün vefatından sonra sanat camiasından hayatından çok insanı çıkardığını söyleyip "Özellikle kendi annesinin vefatında hep yanındaydım. Mezarının başındaydım hiç yalnız bırakmadım ama Bülent Ersoy benim annem vefat ettiğinde benim yanımda olmadı" demişti.