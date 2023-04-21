6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, geçen Ekim ayında uzun süredir aşk yaşadığı Levent Dörter ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten dikkat çeken paylaşım geldi. Dilan Çıtak, eşi Levent Dörter ile özel anlarını Instagram sayfasında yayınladı. İkilinin o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte aşka gelen Dilan Çıtak'ın o paylaşımı...
21.04.2023 14:36 - Son Güncelleme: 21.04.2023 14:37
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçen Ekim ayında nikah masasına oturdu.
Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı. Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'i bu özel günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.
Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten dikkat çeken paylaşım geldi. Dilan Çıtak, eşi Levent Dörter ile özel anlarını Instagram sayfasında yayınladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çıtak'ın paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.