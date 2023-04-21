Vav TV İzle
Haberler Magazin 6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...

6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, geçen Ekim ayında uzun süredir aşk yaşadığı Levent Dörter ile dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten dikkat çeken paylaşım geldi. Dilan Çıtak, eşi Levent Dörter ile özel anlarını Instagram sayfasında yayınladı. İkilinin o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte aşka gelen Dilan Çıtak'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.04.2023 14:36 - Son Güncelleme: 21.04.2023 14:37
6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter, geçen Ekim ayında nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...

Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı. Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'i bu özel günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten dikkat çeken paylaşım geldi. Dilan Çıtak, eşi Levent Dörter ile özel anlarını Instagram sayfasında yayınladı.

6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çıtak'ın paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

6 ay önce evlenen Dilan Çıtak eşiyle özel anlarını yayınladı! Aşka gelen çift sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Tatlıses’in kızı...

Böylelikle çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA