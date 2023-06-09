2023 Survivor Özgür’ün memleketi merak edildi! Gerçeği duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik bakın aslen nereliymiş...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 48 yaşındaki Özgür'ün özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Survivor Özgür nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Baba itirafıyla çok konuşulan Özgür Tetik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Survivor Özgür'ün memleketi...
Survivor 2023'ün geçtiğimiz günlerde yayınlanan ada konseyi bölümünde Özgür Tetik'in yarışmacı arkadaşı Osman Can'ın kendisine baba dediğini belirtmesinin ardından yaptığı itiraf gecenin en çok konuşulan konusu olmuştu.
Özgür Tetik, şunları söylemişti: "Survivor bu sene gelen en yaşlı insan benim. Bu yüzden de çok tecrübem var. Demogoji yapmayı sevmem ama ben babamı 4 yaşındayken kaybettim. Çocuk ve gençlik yıllarımda bir babaya sahip olma durumunu yaşamadım. Survivor bir gün gencecik bir adam! Adı Osman Can. Benim hayatımla alakalı bu bölümde en ufak bir fikri olmadan bir gün bana baba demeye başladı. Onlar her gün söylediğinde ben tedirgin oluyordum.
Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ve "Belki de benimle babam..." derken duraksayarak gözyaşlarına hakim olamayan Özgür Tetik'in hayatı merak edildi.
48 yaşındaki Özgür'ün özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Survivor Özgür nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Baba itirafıyla çok konuşulan Özgür Tetik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.