2023 Survivor Özgür’ün memleketi merak edildi! Gerçeği duyan inanamadı! İşte 48 yaşındaki Özgür Tetik bakın aslen nereliymiş...

Özgür Tetik, şunları söylemişti: "Survivor bu sene gelen en yaşlı insan benim. Bu yüzden de çok tecrübem var. Demogoji yapmayı sevmem ama ben babamı 4 yaşındayken kaybettim. Çocuk ve gençlik yıllarımda bir babaya sahip olma durumunu yaşamadım. Survivor bir gün gencecik bir adam! Adı Osman Can. Benim hayatımla alakalı bu bölümde en ufak bir fikri olmadan bir gün bana baba demeye başladı. Onlar her gün söylediğinde ben tedirgin oluyordum.