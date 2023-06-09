44 yaşındaki Mine Tugay hem bacak hem göğüs dekoltesi verdi! İddialı pozları bir araya getirip sosyal medyaya damga vurdu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram'da yayınladığı fotoğraf ve videolarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Özellikle iddialı pozlarıyla çok konuşulan Tugay, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle poz veren Tugay, iddialı pozlarını bir araya getirerek takipçilerini beğenisini sundu. İşte 44 yaşındaki Mine Tugay'ın o paylaşımı...
09.06.2023 00:31 - Son Güncelleme: 09.06.2023 00:47
Attığı her adımla dikkat çeken Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları bir araya getirerek Instagram'ında yayınladı.