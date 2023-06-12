27 yıllık evliliği 15 gün önce biten Mehmet Aslantuğ’un eski aşkı bakın kim! Akıllara Hülya Avşar geldi! Arzum Onan’dan önce meğer...
Arzum Onan ile 1996 yılında dünyaevine giren ve 2000'de oğlu Can Aslantuğ'u kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşayan Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık evliliği 15 gün önce tek celsede bitmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberinin ardından Mehmet Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk dedikodularına karıştı. İddiaları yalanlayan Aslantuğ, kısa sürede gündem olurken oyuncunun hayatı merak edildi. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Aslantuğ'un eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun eski aşkı akıllara Hülya Avşar'ı getirdi. Bakın Mehmet Aslantuğ'un eski aşkı kimmiş...
12.06.2023 23:06 - Son Güncelleme: 12.06.2023 23:06
Mehmet Aslantuğ, meslektaşı Arzum Onan ile 1996 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Can Aslantuğ adında bir evladı oldu.
Boşanma haberleriyle uzun süre gündem olan ikiliden Mehmet Aslantuğ, daha sonra ise aşk haberleriyle adından söz ettirdi.
ESKİ AŞKI BAKIN KİM ÇIKTI!
Bunun üzerine oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Aslantuğ'un eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncunun eski aşkı akıllara Hülya Avşar'ı getirdi.